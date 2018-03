Millas : les familles des victimes en colère contre l'État

publié le 23/12/2017 à 20:01

Six adolescents avaient trouvé la mort, et plusieurs autres avaient été blessés, le 14 décembre, lors d'une collision entre un car scolaire et un train, sur un passage à niveau de Millas (Pyrénées-Orientales). Depuis, les familles sont en deuil. Mais au deuil, se mêle à présent la colère.



Plusieurs familles dénoncent des dysfonctionnements inadmissibles et un manque d'accompagnement des autorités. Deux jours après la collision fatale, des familles ont reçu le bulletin scolaire de leur enfant décédé. Le procureur de la République, aussi, aurait organisé une réunion quelques heures avant que les cercueils ne soient refermés, alors que le temps du recueillement n'était pas terminé.

Pour Me Jehanne Collard, l'avocate de trois familles des victimes, ce ne sont pas les seuls problèmes constatés. Au micro de RTL, elle raconte que le soir de l'accident, les "familles sont restées sept heures à attendre, sans savoir si leur enfant était mort ou blessé. J'ai une cliente à qui on a dit 'votre fils est mort, il est à Montpellier. Ce n'est pas la peine d'y aller maintenant'. Elle y est allée seule à 2h30 du matin".



La mairie de Saint-Féliu-d'Avall, village d'origine des victimes de la collision du car, a pris conscience de la détresse des familles. Robert Tayan, le maire de la commune, a décidé qu'il les recevrait mardi prochain, le 26 décembre.