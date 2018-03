publié le 31/08/2017 à 08:56

Le suspect de l'attaque contre des militaires à Levallois-Perret le 9 août a été mis en examen mardi 29 août dans la soirée par un juge d'instruction antiterroriste, a indiqué jeudi une source judiciaire. Hamou B., un Algérien de 36 ans grièvement blessé par balle lors de son arrestation et toujours hospitalisé en région parisienne, n'a toujours pas pu être interrogé par les enquêteurs.



"Il n'a fait qu'une brève déclaration spontanée" devant le juge à l'hôpital, a précisé la source. Il fait l'objet d'un mandat d'un dépôt, qui sera effectif lorsque son état de santé le permettra, a-t-elle ajouté.



Le 9 août, six militaires avaient été blessés, dont trois sérieusement, par une BMW qui avait délibérément foncé sur eux vers 8 heures devant leur local de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), à l'ouest de Paris. Quelques heures plus tard, le véhicule avait été intercepté par la police sur l'autoroute vers Calais et Hamou B., qui était au volant, avait été blessé par balles alors qu'il refusait d'obtempérer.

Des velléités de départ pour la Syrie

"Les investigations (...) viennent non seulement étayer le caractère prémédité de cette attaque, mais également son caractère terroriste", avait déclaré le procureur de Paris, François Molins, lors d'un point-presse organisé deux semaines après cette attaque qui avait relancé le débat autour de l'opération Sentinelle, plusieurs fois prise pour cible depuis sa mise en place en 2015.



Selon le procureur, Hamou B. avait effectué des repérages sur les lieux trois jours avant l'attaque, et le contenu de ses deux téléphones suggère un intérêt pour le groupe jihadiste État islamique et des velléités de départ pour la Syrie. Mais "on n'a pas aujourd'hui d'éléments qui permettent d'affirmer qu'il aurait eu des connexions" avec l'EI, qui a revendiqué plusieurs des attentats qui ont fait 239 morts en France depuis janvier 2015, avait ajouté le procureur.



Titulaire d'un titre de séjour récent, Hamou B., qui habitait Bezons (Val-d'Oise), était jusqu'ici "inconnu des services spécialisés" et s'était seulement signalé dans des affaires de droit commun, sans jamais être condamné. Un membre de son entourage a été placé en garde à vue à Marseille il y a deux semaines. Mais cet homme de 35 ans, domicilié à Argenteuil, a été remis en liberté deux jours plus tard, sans poursuite.