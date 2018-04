publié le 05/04/2018 à 06:47

Un meurtrier présumé a été remis en liberté à Lyon après un couac judiciaire. La prolongation du mandat de dépôt n'a pas été effectuée dans les temps par un magistrat. Cela devait être fait le 2 avril au plus tard, alors qu'il avait noté le 12, donc hors délai. La détention de l'accusé est ainsi devenue "arbitraire" et son avocat a fait valoir ce "détail" de procédure au juge et obtenu logiquement gain de cause. Une erreur donc qui incombe au juge des libertés et de la détention et une souffrance de plus pour la famille de l'homme tué.



L'accusé, âgé de 27 ans, accusé d'avoir tué Hugo 24 ans, d'un coup de couteau volontaire, dans le quartier des Brotteaux de Lyon en octobre 2016, est désormais sous simple contrôle judiciaire. Il est libre avant son procès attendu dans deux ans au plus tôt.

Le risque de fuite inquiète la famille de la victime. La liberté du meurtrier présumé de son compagnon, c'est insupportable pour Caroline. "Aujourd'hui je suis abasourdie, révoltée. Pour moi nous subissons une injustice par dessus l'injustice que nous vivions déjà depuis le meurtre d'Hugo", confie celle qui a été la compagne du jeune homme pendant quatre ans.

"Je n'ai plus confiance en la justice française et je suis très en colère. Pour nous, il n'y avait aucun doute sur le fait que ce meurtrier allait être en détention jusqu'à son procès", précise-t-elle. Elle insiste sur le fait qu'"aujourd'hui, on libère un meurtrier". "Je vivais les choses déjà très difficilement dans l'attente du procès puisque les délais sont extrêmement longs. C'est encore plus difficile maintenant que je sais que la personne qui a tué mon compagnon est en liberté pour une erreur de procédure", s'insurge la jeune femme.



"Auujourd'hui, je reçois ça comme un second coup de massue. Je suis dans l'incompréhension et dans la sidération. C'est un meurtre, il a reconnu les faits", et on le laisse pourtant en liberté, s'indigne Caroline qui redoute même de croiser le meurtrier de son compagnon. "C'est insupportable de me dire qu'aujourd'hui je peux le croiser n'importe où à Lyon puisque j'habite également Lyon."



"Pour moi c'est insupportable d'avoir l'impression que cette affaire est traitée avec une grande légèreté sans faire exprès, par négligence. C'est inconcevable que notre souffrance, notre peine, soit traitée avec autant de légèreté par la justice française. C'est insoutenable", conclut la jeune femme.