Meurtre d'Angélique : "un acte prémédité" pour l’épouse de David Ramault

"Rien ne peut justifier ou expliquer son acte". Laetitia Ramault revient dans le Parisien sur le courrier de son époux, David Ramault, accusé du viol et meurtre de la petite Angélique. Révélée dimanche 26 mai par le JDD, cette lettre contextualise les faits qui lui sont reprochés.



Une démarche obscène pour la mère de famille. "Son courrier ne fait que nous faire davantage de mal. Comment peut-il encore raconter autant d’horreur alors que l’acte en lui-même est déjà monstrueux", explique-t-elle au Parisien par la voix de son avocat, Me Hervé Corbanési. Selon lui, Laetitia Ramault estime que ce qu'a fait son mari est "juste impardonnable".

Sa cliente revient également sur un passage du courrier, dans lequel David Ramault évoque leur absence de rapports sexuels. Le suspect y raconte avoir acheté des pilules contre les troubles de l'érection le matin du meurtre. Une démarche injustifiée pour Laetitia Ramault, absente au moment des faits, rapporte Le Parisien. Selon elle, "le fait de les prendre avant (son) retour" constitue même "un acte prémédité".

"Il n'a aucune excuse"

Constitué partie civile au nom de sa cliente et de ses deux enfants, Me Hervé Corbanési dit attendre toujours la décision de la juge d'instruction en charge du dossier. Cette démarche rarissime permettrait à Laetitia Ramault d'avoir accès au dossier pénal. "Eux aussi sont victimes des actes de M. Ramault. Je suis serein quant au bien-fondé de cette constitution", explique l'avocat au quotidien.





Meurtrie par les actes de son mari, Laetitia Ramault a quitté le Nord avec ses enfants. Elle a affirmé vouloir engager une procédure de divorce. "Il n’a aucune excuse, nous avions une vie parfaitement normale et étions heureux", insiste-t-elle par l'intermédiaire de son avocat.