publié le 30/12/2016 à 21:05

C'est un accident "rarissime" que relate France Bleu Pays de Savoie. Jeudi 29 décembre, à Méribel (Savoie), un avion de tourisme a raté son décollage et percuté deux piétons, un enfant de 10 ans et sa grand-mère, âgée de 75 ans. Le jeune garçon a été touché par une aile de l'avion. Grièvement blessé, "il souffre d'un traumatisme crânien et de contusions" mais "était conscient à l'arrivée des secours", un miracle compte tenu de l'intensité du choc. Il a été héliporté à l'hôpital d'Albertville. Sa grand-mère, elle, souffre de blessures plus légères.



La scène s'est produite à l'altiport du domaine skiable, situé à 1.700 mètres d'altitude. Tandis qu'il décollait, l'avion a percuté les deux piétons qui se trouvaient au bout de la piste de 400 mètres selon les informations de France Bleu. Pour l'heure, l'enquête, confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Chambéry-Aix, n'a pas encore déterminé quelle était la cause exacte de l'accident. Un "coup de vent latéral" pourrait avoir déséquilibré l'appareil au cours du décollage, mais d'autres pistes seront étudiées, comme une potentielle panne technique. L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Chambéry-Aix.