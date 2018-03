publié le 27/12/2016 à 15:10

L'affaire remonte au 26 octobre 2016, dans le petit village de 1.800 habitants de Port-Brillet, en Mayenne. Un jeune homme handicapé d'une vingtaine d'années disparaît, sans laisser aucune trace. Inquiète, la famille alerte la gendarmerie qui lance une procédure de disparition inquiétante de personne vulnérable, comme le rapporte France Bleu.



Plusieurs jours plus tard, les investigations menées par la gendarmerie permettent de géolocaliser le téléphone portable du disparu, à Craon, un village situé à une trentaine de kilomètres de Port-Brillet. La maison dans laquelle se trouve le téléphone géolocalisé est connue par les services de gendarmerie. Les militaires décident d'intervenir pour une perquisition. En pénétrant dans la maison, ils sont d'abord accueillis par des pièces vides. Personne ne répond.

Un procès en 2017

Ce n'est que lorsqu'ils fracturent une porte fermée à clé, qu'ils découvrent 3 personnes, dont la victime alors disparue depuis plusieurs jours. Le jeune homme est gravement blessé, le visage tuméfié. Il a affirmé à la gendarmerie, avoir été enlevé et séquestré par deux hommes. Ses deux bourreaux, âgés eux aussi d'une vingtaine d'années, l'ont passé à tabac à plusieurs reprises.

"Ils voulaient lui faire la peau pour obtenir son argent ou ce qu'il possède, ses biens. On est arrivé à temps" a déclaré la gendarmerie. Les deux hommes ont été mis en examen pour séquestration, violences aggravées et extorsion au préjudice d'une personne vulnérable. Ils ont été placés en détention provisoire et seront jugés dans le courant de 2017.