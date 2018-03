Marseille : un SDF de 59 ans retrouvé mort, le troisième décès en dix jours

publié le 24/12/2017 à 17:01

Un sans-domicile fixe de 59 ans a été retrouvé mort dimanche 24 décembre à Marseille, où deux autres sans-abris sont décédés il y a quelques jours, relate l'Agence France-Presse, citant des sources concordantes.



Alertés aux alentours de 8 heures, les marins-pompiers de la cité phocéenne ont tenté de réanimer pendant plus d'une heure l'homme, qui dormait sur la voie publique dans le VIe arrondissement de la ville. Les 14 et 20 décembre deux SDF, âgés de 50 et 70 ans, avaient été retrouvés sans vie dans le Ier et le VIIIe arrondissement, selon La Provence.

D'après le bulletin de Météo France, la température avoisinait 1°C à Marseille, dimanche 24 décembre dans la matinée. Selon les informations de La Provence, 2.391 places existent pour mettre à l'abri les personnes sans logis, dont 1.054 places d'hébergement d'urgence.