Marseille : des soupçons d'emplois fictifs pèsent sur les musées

publié le 28/09/2017 à 10:51

Après le Samu social et les hôpitaux, épinglés pour des emplois présumés fictifs, la gestion des musées de la cité phocéenne intéresse les enquêteurs. Tout est parti d'une lettre anonyme : le document dénonce onze personnes, dont deux seraient des emplois fictifs.



Agent de salle depuis 29 ans, Jean-Pierre Zanlucca, délégué FSU, connaît tous les personnels dans chaque musée. L'un des deux noms a fait tilt. Il témoigne sur RTL : "C'est un agent qui n'était pas en maladie, qui n'était pas en année sabbatique. Il devait être là et moi, en cinq mois, je ne l'ai jamais vu. C'était une certitude, dans ce service, il y avait au moins un emploi fictif."

Autre dérive dénoncée : des primes correspondant à des jours fériés n'auraient pas été travaillés. "Normalement, ce n'est qu'une seule équipe de travail par (jour) férié, c'est-à-dire 13 à 14 agents, ça ne peut pas être plus. Et là, on a des feuilles de présentéisme à 20, 25 voire 30 agents. Ça me fait penser à des agents qui ont été payés, mais qui n'étaient pas là. J'en suis absolument convaincu." Jean-Pierre Zanlucca parle de petits arrangements à la Marseillaise. "C'est un clientélisme à la Marseillaise, qui a longtemps existé. Pour moi, c'est un détournement d'argent public."

La Ville, elle, poursuit ses investigations. Des poursuites judiciaires peuvent être envisagées. En 2014, un chef du personnel avait été condamné à six mois de prison ferme pour un système de double billetterie, déjà dans les musées marseillais.