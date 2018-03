publié le 30/09/2016 à 11:50

Ils sont une cinquantaine d'élèves à avoir présenté des signes d'intoxication jeudi 29 septembre, à l'école Castel Roc de Marseille (Xème arrondissement), sans que leur état n'inspire d'inquiétude. Un médecin et près de soixante-dix pompiers ont été mobilisés. Ils ont souffert pour la plupart de maux de tête et de vomissements mais "aucun enfant n'est en danger", a rassuré le maire de l'arrondissement Lionel Royer-Perreaut.





"Trente-deux enfants et un adulte ont été évacués vers des hôpitaux marseillais par les marins-pompiers et 16 enfants y ont été emmenés directement par leurs parents", a déclaré Jean Rampon, directeur de cabinet du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA).

L’hypothèse de l'intoxication alimentaire a été écartée, tout comme celle de l'intoxication au monoxyde carbone. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un communiqué.

Deux pistes sont encore envisagées : soit le réseau d'eau potable, mais cela paraît "moins probable", selon Jean Rampon. Ou alors, une gastro-entérite collective, option qui serait la "plus probable". L'école n'a pas ouvert ses portes ce vendredi 30 septembre.