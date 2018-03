publié le 29/09/2017 à 16:40

30 camionnettes garées dans le quartier de Gerland, à Lyon. C'est là qu'une cinquantaine de jeunes femmes se prostituaient pour le compte d'un réseau de proxénétisme, dirigé par un pasteur évangéliste de la ville. Après leur interpellation en début de semaine, 18 personnes ont été mises en examen jeudi et vendredi, rapporte Le Parisien.



Depuis fin 2016, le réseau exploitait au moins cinquante jeunes femmes âgées de 20 à 22 ans, toutes originaires du Nigéria. Les jeunes prostituées "traversaient l’Afrique par la route avant de voguer sur la Méditerranée et débarquer dans la péninsule, via les réseaux de passeurs", précise une source proche de l’affaire au quotidien.

Selon cette même source, "certaines savaient très bien à quoi s’en tenir. D’autres pensaient qu’elles seraient employées comme tresseuses dans des salons de coiffure afro et se sont trouvées contraintes de faire des passes".

Un réseau très organisé

Le pasteur recrutait les jeunes filles dans des centres d'accueil italiens avant de les conduire à Lyon. Les bénéfices de l'entreprise, qui rapportait entre 100.000 et 150.000 euros par mois, étaient rapatriés au Nigéria via un système informel de transfert d'argent.



Logement, nourriture, voiture, chauffeur, camionnettes : le pasteur assurait la logistique contre un montant de 50 euros prélevés sur le prix des passes. Les jeunes filles, par groupes de deux ou trois, étaient encadrées par des "Mamas" chargées de leur surveillance.



Les 18 proxénètes présumés ont été interpellées par les enquêteurs de l’office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRETH) dans le sud de la France, mais aussi au Portugal et en Italie. Elles ont toutes nié les faits.