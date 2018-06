Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

"Chaudement remercié par les parents", fait savoir Le Progrès, le caporal Steven devrait recevoir des félicitations militaires. Son héroïsme n'est pas sans rappeler celui de Mamoudou Gassama , jeune homme originaire du Mali qui vivait sans papiers en France, et qui a sauvé la vie d'un enfant de 4 ans , fin mai, en escaladant la façade d'un immeuble dans le XVIIIe arrondissement de Paris.

Le caporal Steven, préparé à de nombreuses configurations dans le cadre de l'opération Sentinelle qu'il sert à Lyon, ne s'attendait sûrement pas, vendredi 1er juin, à sauver la vie d'un jeune enfant. L'homme de 26 ans, basé au 28e Régiment de Transmissions d’Issoire, profitait d'un quartier-libre pour aller faire quelques courses au cours de l'après-midi, lorsqu'il a aperçu, dans le secteur de Gerland, "un très jeune enfant suspendu à un balcon" , raconte Le Progrès . Le bébé se trouvait au premier étage d’un immeuble, à trois mètres du rez-de-chaussée. Il avait échappé à la surveillance de ses parents. "J’ai couru pendant que d’autres témoins appelaient les secours, raconte le militaire au quotidien local. J’ai pu monter sur un muret et j’ai attrapé le petit garçon. Il ne pleurait pas, mais était tétanisé . J’ai eu du mal à le décrocher", explique ce caporal, en mission Sentinelle à Lyon pour une durée de deux mois.

Lyon : un militaire sauve un bébé de 18 mois suspendu à un balcon

Un homme de l'opération Sentinelle en ronde dans le quartier Gerland de Lyon a sauvé la vie d'un bébé d'un an et demi qui avait échappé à la surveillance de ses parents et s'est trouvé suspendu au balcon familial.

