publié le 31/01/2017 à 09:59

Trois ans après le drame, la justice a rendu son verdict. Dans la salle d'audience, Caroline se trouve à quelques mètres à peine de son bourreau. En octobre 2014, celle qui est âgée de 37 ans a dû être amputée des deux jambes à cause d'un chauffard inconscient. Ce dernier reconnaît aujourd'hui les multiplies infractions dont il est accusé. La liste est longue : conduite en état d'ivresse, sous l'emprise de stupéfiants, sans permis, sans assurance et en excès de vitesse.



La colère est intacte chez Caroline : "Je ne peux pas appeler ça un accident. Je considère que lorsqu'on a autant d'alcool, autant de stupéfiant, derrière il ne faut pas prendre le volant car on n'est plus en possession d'un véhicule... On a entre les mains ce que j'appelle une arme. Et en l’occurrence, une arme de plus d'une tonne", a-t-elle déclaré rappelant "savoir ce que ça fait de se prendre une arme d'une tonne dans les jambes".

À la toute fin des débats, le chauffard s'est alors tourné vers sa victime pour exprimer ses regrets : "Je sais juste que c'est impardonnable. Je lui ai brisé sa vie. Une femme qui n'a plus l'usage de ses jambes et si je pouvais lui donner les miennes, je le ferais", a-t-il déclaré. Avant de déplorer : "Je le regrette mais il faut dire que j'ai tout fait pour... J'ai bu, j'ai fumé, j'ai pris le volant... Ça brise des vies". L'homme a écopé de trois ans de prison ferme. Une peine trop clémente, selon Caroline.

Caroline Broc (avec son compagnon), dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Lyon Crédit : RTL / Serge Pueyo