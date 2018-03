et Clarisse Martin

L'Éducation nationale est secouée par une nouvelle crise. Après l'affaire Villefontaine, où il s'était avéré que le directeur de l'école était un pédophile multi-récidiviste, un enseignant d'une école de Genlis, près de Dijon, a été mis en examen pour viol et agressions sexuelles sur une de ses élèves de 4 ans. Une affaire qui a secoué la petite commune de 5.000 habitants. Suspendu à titre conservatoire et placé en détention provisoire, ce père de famille a été confondu par la petite fille qui a raconté l'agression à ses parents.



Une loi applicable depuis la rentrée oblige la justice à signaler toute condamnation ou poursuite visant les personnels scolaires. Mais dans ce cas précis, la loi n'a pas été utile puisque le casier judiciaire de l'enseignant est vierge. Actuellement, tous les casiers judiciaires sont en train d'être passés au crible, mais le contrôle est encore restreint. Seules onze académies ont été vérifiées sur trente, ce qui représente 302.000 personnes. En 2015, 27 professeurs ont été radiés pour pédophilie ou pédopornographie, et selon l'association Innocence en danger, une trentaine d'affaires seraient en cours.