publié le 26/02/2017 à 15:41

Un grave accident de la circulation a eu lieu dimanche 26 février dans le quartier de Bellingham, dans le sud-est de Londres. Un chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule avant de foncer dans un groupe de piétons. Cinq personnes ont été blessées et trois des victimes sont actuellement dans un état critique (deux hommes et une femme), selon les informations du Guardian. Blessés à la tête et aux jambes, ils sont actuellement hospitalisés et un hélicoptère a été dépêché sur place. Les photos prises par les photographes et les témoins présents sur place, montre une Mercedes noire, arrêtée dans un arbre, proche d'une barrière.



Le chauffeur a été arrêté pour conduite dangereuse, avant d'avoir été transféré à l'hôpital. La police est actuellement en train d'enquêter sur les circonstances de l'accident. À la suite de l'accident, de nombreuses ambulances et des policiers sont actuellement sur place et bloquent la circulation.



L'accident s'est passé à côté d'un lavage automatique et d'un garage réservé au bus. Plusieurs accidents du même genre ont eu lieu ce weekend : samedi 25 février, un homme a foncé sur des piétons en Allemagne, faisant un mort et deux blessés. Ce dimanche, un chauffeur ivre a perdu le contrôle de son véhicule avant de se diriger sur une foule de 28 personnes, à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis.