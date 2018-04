publié le 10/04/2018 à 21:32

Un accident rarissime, à peine croyable. Vers 15h30, ce mardi 10 avril, un sous-traitant automobile a été bombardé. À Nogent-sur-Vernisson (Loiret), un mirage 2000 a en effet perdu une réplique de bombe en passant au dessus de l'usine, rapporte France Bleu Orléans.



L'engin explosif était heureusement "inerte" et sert notamment aux exercices. Elle ne pouvait donc pas exploser. Toutefois, en tombant, l'objet a fait deux blessés. Craignant dans un premier temps un risque d'explosion, une quarantaine de pompiers et une vingtaine d'engins sont arrivés rapidement sur les lieux, avant de comprendre que l'objet ne présentait pas de risque.



On ignore encore pourquoi l'ogive (tête avant de la bombe) s'est détachée. Une enquête va être confiée au BEAD-air (bureau enquêtes accidents défense) afin d'expliquer cet accident. Une enquête judiciaire a également été confiée à la gendarmerie de l'air.

L'avion de chasse devait larguer la bombe d'exercice sur le terrain d'entrainement de Suippes, près de Reims (Marne). Dans l'usine Faurecia où travaille 600 personnes, 150 ont dû être évacuées. Les jours des deux blessés, en état d'urgence relative, ne sont pas en danger.