Limoges : un homme retranché en haut d'un séquoia

publié le 15/02/2018 à 11:59

Grande échelle, psychologue dépêchée sur place... Un large dispositif a été déployé depuis mercredi 14 février pour tenter de faire descendre un homme retranché en haut d'un arbre à Limoges (Haute-Vienne). L'individu, âgé d'une quarantaine d'années, a passé une nuit tout entière, et même au-delà, en haut d'un séquoia face à la mairie. Il est finalement redescendu jeudi en milieu de journée.



Les pompiers, arrivés sur place mercredi 14 février vers 22 heures, avaient levé le dispositif de sécurité vers 2 heures du matin avant de revenir sur les lieux jeudi matin, rapportent France Bleu et France 3. L'homme n'avait visiblement aucune revendication et a déclaré aux pompiers être là "pour faire chier le monde", selon France 3. "Le tribunal c'est/sait pourquoi je suis en haut d'un arbre", avait-il ajouté.

Nombreuses tentatives pour le faire descendre n'ont pas connu de succès. "Dès qu'on s'approche de trop près, il menace de sauter", expliquait un pompier. L'homme n'avait aucun équipement pour se protéger d'une éventuelle chute. "Il semble être à mains nues, il n'a pas de bonnet. Il n'est pas particulièrement assuré", avait expliqué un secouriste. La grande échelle avait été déployée et une psychologue avait été dépêchée dans la nacelle pour tenter de cerner le profil psychologique de l'individu.

Avec sa veste vert kaki, le #retranché est arrivé en bas... #livepopu pic.twitter.com/ykC2shgiUH — Sébastien Dubois (@Sebastish) 15 février 2018