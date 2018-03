publié le 30/09/2017 à 20:41

Alors que le jeune défenseur lillois Ballo-Touré se dirigeait vers le kop du LOSC après avoir ouvert le score sur la pelouse du stade de la Licorne, la barrière de sécurité de la tribune des visiteurs s’est effondrée sous la pression des supporters lillois. Des dizaines de fans du LOSC, venus soutenir leur équipe, se sont retrouvés amoncelés les uns sur autres après que la barrière de la tribune ait cédé sous la pression des fans de Lille.



Au bout d'un quart d’heure de jeu, la rencontre a donc immédiatement été interrompue, tandis que les supporters tentaient de se dégager pour libérer leurs camarades cloués au sol. Après quelques minutes de confusion, des soigneurs de la Croix-rouge et des pompiers ont commencé à prendre en charge les supporters blessés. Le dernier bilan fait état de 29 blessés dont 5 graves. Au bout d’un petit quart d’heure, les derniers ont été évacués du stade sur des civières, pour être pris en charge par des ambulances.



Des chants contre Amiens étaient aussi venus du parcage lillois, auxquels les fans amiénois n'avaient pas manqué de répliquer par des sifflets. Le stade de la Licorne d'Amiens connaît des travaux de rénovation, et la tribune latérale face à celle de l'incident est d'ailleurs fermée pour réfection. Lille dispute une rencontre à enjeux chez son voisin picard, et doit gagner pour se relancer.

#ASCLOSC La barrière de la tribune visiteurs des lillois a cédé à Amiens pic.twitter.com/wJ9xMZaftP — Alex (SerialKiffeur) (@alex_indahouse1) 30 septembre 2017

Après le bilan, la polémique

Quelques minutes seulement après l'accident, la polémique était lancée. Le stade était-il aux normes ? Les conditions de sécurité et d'organisations étaient-elles respectées ? Deux questions démenties par Bernard Joannin, le président de l'Amiens SC. Pour lui, "il n'y a pas de problème de barrière", mais des ultras "très énervés" qui auraient eu un comportement dangereux, provoquant l’effondrement de la barrière.



Une mise en cause que Marc Ingla, le directeur général du LOSC, a jugé "irresponsable". "Il semblerait que Monsieur Joannin ait manqué de lucidité et se soit précipité dans ses déclarations", a-t-il lancé d'après les informations de l'AFP. Une enquête a été ouverte et devrait faire la lumière sur les causes exactes de cet accident.