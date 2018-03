publié le 31/03/2017 à 05:30

L'affaire avait choqué la France. Les parents de la petite Inaya ont été condamnés jeudi 30 mars en appel à 30 ans de réclusion par la Cour d'assises de Bobigny pour avoir, "à égalité", causé la mort de la fillette avant de dissimuler son décès pendant plus d'un an. En première instance en 2015, le père et la mère avaient respectivement été condamnés à 30 et 20 ans de réclusion criminelle.



L'avocat général, Bernard Farret, avait requis jeudi une peine de 25 ans de prison à l'encontre de Grégoire Compiègne, considérant que sa responsabilité dans la mort du nourrisson de 20 mois n'était pas supérieure à celle de la mère. Bushra Taher-Saleh, qui a toujours désigné son ex-compagnon comme étant le seul responsable des violences, a vu sa peine alourdie de dix ans entre le premier et le second procès.

Des parents décrits comme manipulateurs

Inaya, dont la mort est située fin 2011, "n'est pas décédée d'un coup particulier précis, elle est morte d'une succession de violences physiques et morales causées par ses deux parents", avait tempêté l'avocat général. Au vu des déclarations du père lors de l'appel, il avait acquis la certitude que l'enfant s'était trouvée rapidement confinée après son retour dans le foyer familial, un an et demi après avoir été placée tout bébé chez une assistante familiale. Quant aux ultimes violences, Bernard Farret a estimé qu'elles avaient été causées par la mère. Cette dernière aurait secoué Inaya qui réclamait une nouvelle fois son assistante familiale.

La petite fille avait été placée dans une famille d'accueil à l'âge de trois semaines, alors que sa mère l'allaitait encore, sur ordonnance du juge des enfants de Melun. La famille s'y était établi après avoir erré plusieurs mois en province. Le fils aîné du couple avait été également placé pour une courte période à l'automne 2009, après des coups donnés par son père, condamné à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. Les services sociaux ont été mis en cause durant le procès pour avoir cru sur parole des parents décrits comme manipulateurs, qui avaient finalement récupéré leurs enfants.