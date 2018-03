Les condamnations de l’affaire LuxLeaks sont-elles justifiées ?

publié le 29/06/2016 à 22:52

Antoine Deltour et Raphaël Halet, deux employés du géant de l'expertise en audit PricewaterhouseCoopers (PwC), ont été condamnés au Luxembourg respectivement à 1 an et 9 mois de prison avec sursis pour avoir fait fuiter des dossiers fournissant la preuve d’un système d’évasion fiscale, opéré par le Luxembourg sur fond d'entente avec des multinationales. Le journaliste de l'émission d'enquête Cash investigation auquel ils avaient fourni ces informations, le français Édouard Perrin, a de son côté été relaxé.



"Je n’ai aucune sympathie pour les lanceurs d’alerte", s’exclame Yves qui dénonce au passage une "société de la délation". Élisabeth Lévy abonde dans son sens : "Je suis totalement contre une loi pour protéger ça. [...] Au lieu de balancer à la presse, on devrait balancer à la justice. Ils sont protégés dans ces cas là." "Je suis pour la défense des lanceurs mais aussi pour la responsabilisation des lanceurs d’alerte”, réagit quant à lui Patrick Chêne, qui se dit cependant "choqué que ces garçons soient condamnés." Clémentine Autain partage ce dernier avis, et va même plus loin : "Je pense que c’est monsieur Juncker [ancien premier ministre du Luxembourg] qui devrait être en prison."

On refait le monde avec :

- Élisabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur

- Patrick Chêne, journaliste

- Clémentine Autain, rédactice en chef du trimestriel Regards

- Yves Thréard, éditorialiste du Figaro