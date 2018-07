publié le 03/07/2018 à 08:14

Beatrice Dalle fait son mea culpa. Lundi 2 juillet, l'actrice a été très largement critiquée pour avoir salué l'évasion de Redoine Faid. 3.000 hommes sont toujours à la recherche de Redoine Faïd qui est toujours en cavale.



"Bravo Redoine que dieu te protège", avait-elle notamment écrit sur les réseaux sociaux. Elle explique et se justifie au micro de RTL. "Les gens pensent que je soutiens ce qu'il s'est passé il y a quelques années (la mort d'Aurélie Fouquet lors d'un braquage de Redoine Faïd)". Elle dément "soutenir" ce fait elle confie par contre trouver "l’évasion incroyable".

Redoine Faid lui est toujours introuvable. Bientôt 48 heures que le braqueur est en fuite. Les enquêteurs ont retrouvé le dernier véhicule connu à bord duquel il a pris place : une Kangoo blanche laissée carbonisée au Fay-Saint-Quentin dans l'Oise.

