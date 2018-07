publié le 01/07/2018 à 18:47

Il est depuis 11h20 ce matin l'homme le plus recherché de France. Redoine Faïd a réussi à s'évader de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, à l'aide de complices et d'un hélicoptère alors qu'il était étroitement surveillé. Il purgeait une peine de 25 ans de prison. Ce braqueur multi-récidiviste s'est enfui, ne laissant aucune trace derrière lui. Désormais, toutes les forces de l'ordre sont à ses trousses.



Plus de 600 gendarmes sont déployés en Île-de-France et partout en France, deux hélicoptères sont également en action pour tenter de remontrer la trace du commando. La police de l'air et des frontières surveille les gares et les aéroport et un cellule de coordination nationale a été mise en place. Police judiciaire et police municipale sont également mobilisées.

Malgré cet important dispositif, les autorités ont perdu la trace de Redoine Faïd et de ses complices depuis 12h40. Le dernier changement de véhicule identifié s'est produit à Aulnay-sous-Bois, dans le parking du centre commercial O'Parinor. Le commando a abandonné la Renault Mégane noire qui les attendait à la descente de l'hélicoptère et a disparu dans une camionnette blanche.

Impossible de savoir si les complices de l'évasion sont toujours avec Redoine Faïd ou si le groupe s'est dispersé. Ces hommes, au nombre de 3 ou 4, sont lourdement armés selon les témoignages de gardiens de la prison de Réau.

À écouter également dans ce journal

Politique - Des milliers de personnes se sont rassemblés à Paris pour suivre l'entrée au Panthéon de Simone et Antoine Veil ce dimanche matin. Un hommage de la République à la hauteur de la vie de l'ancienne ministre.



Transports - Depuis le début de la journée, 40% du réseau routier français a été abaissé à 80 km/h. Les gendarmes étaient mobilisés pour verbaliser les grands excès de vitesse, mais aussi faire de la pédagogie.



Décès - François Corbier, figure du Club Dorothée, est mort la nuit dernière à l'âge de 73 ans.



Météo - 22 départements de l'Ouest de la France sont placés en vigilance orange aux orages.

La rédaction vous recommande