publié le 30/05/2016 à 10:50

Il y a quatre ans, le brigadier-chef Cédric Pappatico mourrait lors d'un braquage en Savoie. Des voleurs l'ont délibérément renversé alors qu'ils tentaient de fuir une zone commerciale. Leur procès s'ouvre ce lundi 30 mai. La veuve du policier, Sandrine Pappatico, s'exprime pour la première fois. "Cédric, c'était un homme juste", commence-t-elle d'une voix calme. "C'est vraiment quelqu'un qui s'est engagé pour le métier. Interpeller les méchants, c'était fait pour lui, il fallait que les choses soient justes", se remémore la veuve du policier, avant d'ajouter : "Il donnait vraiment de sa personne et ce soir-là, il a donné plus que sa personne, il a donné sa vie."



Au-delà du décès de son époux, elle explique : " Ce sont les policiers en général que je veux soutenir et défendre, notamment leur engagement de protéger les citoyens. Quand je vois les actualités, cela me rend folle parce que je me dis qu'ils ne sont plus respectés et qu'en plus, on les menace." Alors que les violences se poursuivent avec les protestations contre la loi Travail, Sandrine Pappatico est "en colère". "C'est gravissime.Je ne comprends pas, pourquoi il y a tant de haine", explique-t-elle.

Aujourd'hui veuve, elle garde une pensée pour tous les agents de police tombés en service à l'instar de son mari. "Ce procès, il est pour Cédric, mais je pense aussi à tous les policiers en général. Ceux, qui comme Cédric, ont donné leur vie pour accomplir leur mission."