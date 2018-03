Le site historique de téléchargement illégal T411 a fermé

publié le 28/06/2017 à 05:36

Il faisait partie des 100 sites les plus visités en France. Le site de téléchargement illégal T411, qui permet à ses membres d'échanger des centaines de milliers de jeux, films et musiques est désormais inaccessible depuis dimanche 25 juin. Une fermeture probablement en lien avec l'arrestation des administrateurs présumés de ce site francophone. Les parquets de Stockholm et de Rennes ont annoncé mardi 27 juin que six personnes avaient été arrêtées lundi 26 en Suède et en France.



"Lundi 26 juin 2017, six personnes ont été interpellées en France et en Suède, dont deux à Stockholm soupçonnés d'être les administrateurs du site", a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Rennes, Nicolas Jacquet. Les quatre personnes interpellées en France l'ont été à Angers, Lyon, Montpellier et Strasbourg. Celles interpellées en Suède sont deux ressortissants ukrainiens.

700.000 liens torrent vers des copies illégales de films et séries

En septembre 2014, la Juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes avait ouvert "une information judiciaire des chefs de contrefaçon, association de malfaiteurs et blanchiment, visant le site internet T411 en ce qu'il mettait à disposition de sa communauté près de 700.000 liens torrent vers des copies illégales de films, séries et albums audio". L'enquête principalement conduite en France, les deux suspects interpellés en Suède pourraient y être prochainement extradés.