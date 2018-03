Le Pontet : une adolescente en fugue séquestrée, violée et prostituée de force

publié le 30/09/2017 à 18:40

Sa fugue a viré au cauchemar. Une adolescente d'une quinzaine d'années qui avait quitté son foyer s'est trouvée entre les griffes de deux jeunes hommes à peine plus âgés qu'elle, lesquels l'ont violée et séquestrée, avant de l'obliger à se prostituer. Ces journées d'angoisse ont eu lieu au Pontet, dans le Vaucluse, puis à Avignon, au début de la semaine du 24 septembre, comme le relate le quotidien La Provence. Les deux hommes de 16 et 19 ans originaires de Marseille, après l'avoir battue et violée dans un hôtel de la ville, l'ont séquestrée et inscrite sur un site de prostitution.



"Enfermée dans sa chambre avec un téléphone portable", selon les précisions de La Provence, la jeune femme était contrainte de converser avec les hommes qui la contactaient. Dans la journée du 25 septembre, la jeune femme a été forcée de mettre son corps à disposition de "clients" pour que ses deux ravisseurs obtiennent de l'argent. Elle a finalement pu contacter la police le lendemain.

Les deux hommes ont été interpellés dans la soirée du mercredi 26 septembre selon les informations de La Provence. Ils ont été déférés au parquet vendredi 29 septembre "en vue d'une mise en examen pour viol aggravé et proxénétisme".