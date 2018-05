Le journal de 8h - Un homme accusé à tort d'une tentative d'enlèvement

publié le 19/05/2018 à 08:55

"J'ai craqué quand ma fille m'a vu avec les menottes." Luc, qui aurait pu se retrouver en prison après un faux témoignage, témoigne au micro de RTL. Il raconte son arrestation pour un crime qu'il n'a pas commis. La vie de cet habitant de Créteil a bien failli basculer après des accusations portées contre lui par quatre enfants.



Un frère et sa sœur, âgés de neuf et huit ans, ont affirmé avoir été victimes d'une tentative d'enlèvement la semaine précédente, ce qu'ont relaté deux autres enfants du même âge. La description de l'assaillant et le numéro de plaque d'immatriculation donnés ont conduit à l'interpellation de l'homme de 60 ans, placé en garde à vue lundi 14 mai au soir.

Mais les versions des enfants comportaient des contradictions qui ont alerté les enquêteurs ; une confrontation les a obligés à révéler leurs mensonges. La garde à vue de Luc a finalement été levée mercredi 16 mai au soir et l'enquête confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne va être clôturée, indique le Parquet.

À écouter également dans ce journal :

- Fusillade au Texas : Personne n'avait repéré le post Facebook datant d'avril du tueur de 17 ans qui a fait dix morts dans son lycée, hier. Il avait pourtant publié des photographies montrant des badges nazis et communistes et un t-shirt avec l'inscription "Born to kill" (Né pour tuer).



- Meghan et Harry : 100.000 personnes sont attendues à Windsor, à 30 km à l'ouest de Londres, où se déroulera la cérémonie du mariage princier. Harry portera-t-il une alliance ? Sera-t-il rasé de près ? Réponses à la mi-journée, dans notre émission spéciale de 12h30 à 14 heures.



- Football : Le match de barrage de Ligue 2 entre Ajaccio et Le Havre qui devait avoir lieu hier, le 18 mai, a été annulé. En cause : l'attaque du bus des Normands. Des bombes agricoles ont été lancées sous le véhicule, le pare-brise a été caillassé... Côté corse, Alain Orsoni, le vice-président ajaccien, réfute toute responsabilité car les incidents ont eu lieu en dehors de l'enceinte du stade. La date de report du match sera décidée ce 19 mai dans la matinée.



- Rugby : Toulon ne disputera pas les demi-finales du Top 14. Le RCT a été éliminé à domicile en barrage par Lyon. Le score final était de 19 partout après prolongations, mais le LOU s'impose avec deux essais à un. Les Lyonnais défieront Montpellier en demi-finale tandis que l'autre barrage opposera Toulouse à Castres à 16h15. Le vainqueur affrontera le Racing 92 en demi-finale.