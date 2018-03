publié le 29/04/2016 à 08:28

Michel Platini plaide sa cause ce 29 avril devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne en Suisse pour faire annuler sa suspension et garder sa place à la tête de l'UEFA. À l'origine de sa suspension, il y avait le fameux paiement de près de deux millions d'euros qu'il avait reçu de la Fifa en 2011 pour un travail achevé neuf ans plus tôt. Michel Platini a toujours affirmé que ce versement était parfaitement légal. À son arrivée au tribunal, l'ancien joueur de l'Équipe de France est apparu confiant : "C'est le début du match c'est une finale, je vais gagner", a-t-il confié. Sepp Blatter, l'ancien président de la Fifa est entendu comme témoin.

À écouter également dans ce journal

- Vingt-sept personnes ont été interpellées et 24 placées en garde à vue pour jets de projectile sur les forces de l'ordre, violences et dégradations dans Paris dans la nuit de jeudi à vendredi après la dispersion du rassemblement "Nuit debout" par les policiers.

- Les manifestations contre la loi Travail ont, une nouvelle fois, été émaillées de violences le 28 avril dans toute la France. Vingt-quatre policiers ont été blessés, dont trois grièvement. L'un des policiers a été transporté en état d'urgence absolue, mais ses jours ne sont plus en danger.

- "On ne peut pas être ministre et préparer un autre agenda que celui du président de la République", estime Manuel Valls dans un entretien accordé au magazine Society ce 29 avril faisant référence à Emmanuel Macron.



- Jean-Marie Le Pen organisera son propre rassemblement dimanche 1er mai, alors que sa fille Marine, présidente du Front national organise un banquet patriote.



- À partir du 1er mai, l'échange et le remboursement de billets de train deviennent payants. La SNCF facturera désormais 5 euros jusqu'à la veille du départ, 15 euros le jour même. Cela ne concernera pas les détenteurs de carte de réduction.



- La croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 0,5% au premier trimestre en France, soit mieux que les 0,4% prévus, selon une première estimation publiée ce vendredi par l'Institut national de la statistique (Insee).



- Le 8 mai prochain, la ville de Falaise dans le Calvados inaugurera le premier mémorial des victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale.