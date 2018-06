publié le 02/06/2018 à 09:30

Neuf mois après le meurtre de Maëlys par Nordahl Lelandais, les obsèques de la petite fille seront célébrées dans la commune La-Tour-Du-Pin en Isère à 14H30. À quelques kilomètres de Pont-de-Beauvoisin où elle avait disparue lors d'un mariage le 27 août 2017.



Un écran géant sera installé sur le parvis de l'église pour les plusieurs centaines de personnes sont attendues ce samedi aux obsèques de la fillette. L'inhumation se déroulera ensuite dans l'intimité familiale.

Nordahl Lelandais a avoué avoir tué Maëlys et RTL a pu avoir accès aux conclusions des examens psychiatriques de l'ancien militaire qui a également reconnu le meurtre du caporal Arthur Noyer. Après être longtemps resté muet, il a dévoilé son mode opératoire et n'aurait souffert d'aucune psychose au moment des faits selon les psychiatres. Autrement dit, il était parfaitement responsable et conscient de ses actes.



À écouter également dans ce journal

Grève SNCF - Deux jours de grève ont été annoncés. La compagnie prévoit quatre TGV et deux Intercités sur cinq, un TER sur deux et un train sur deux également sur une majorité des lignes RER de la région parisienne.





Politique - Marine Le Pen a officialisé ce vendredi 1er juin le changement de nom du Front National pour le Rassemblement National.



Carte Visa - Retour à la normale pour les paiements par carte bancaire VISA qui étaient perturbés ce vendredi 1er juin. En cause une panne due à une défaillance informatique qui a perturbé les transactions dans plusieurs pays européens