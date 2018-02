Le journal de 8h : 95 ans plus tard, l'affaire Seznec pourrait être résolue

publié le 25/02/2018 à 08:43

Et si la femme de Guillaume Seznec avait tué Pierre Quémeneur qui s'était montré trop entreprenant ? Depuis hier, cette thèse a pris un peu plus de consistance. L'affaire Seznec a peut-être été complètement relancée, 95 ans plus tard, puisqu'un os a été découvert lors des fouilles privées effectuées dans la maison familiale du Finistère.



Appartient-il à la victime, le conseiller général dont le corps n'a jamais été retrouvé ? Il faut maintenant attendre le verdict de la science. Un morceau de pipe a également été découvert lors de ces fouilles.

Le fait que ces trouvailles aient été faites dans l'ancien sellier de la maison paraît accréditée la thèse "du petit Guillaume", le fils du couple Seznec. Il avait assuré avoir vu Pierre Quémeneur tenter d'abuser de sa mère, qui s'était défendue avec un candélabre et aurait tué le conseiller régional, avant que le couple ne l'enterre dans le sellier.

C'est désormais la police judiciaire de Rennes qui reprend le dossier en main. Si l'ADN confirme qu'il s'agit bien des ossements de Pierre Quémeneur, le procès pourrait être révisé.

