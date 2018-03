publié le 30/10/2017 à 08:41

Après avoir passé plus de trois ans au sein de l'État islamique, une famille de djihadistes a été capturée la semaine dernière par les Kurdes du PKK, à Raqqa en Syrie. Selon nos informations, ce couple avec trois enfants, dont un bébé né en Syrie, demande au gouvernement français de les rapatrier. Selon leur avocat, ils se disent prêts à être jugés en France : " Ils ont bien compris qu'ils ont fait sans doute l'erreur la plus gravissime de leur vie. Ils veulent rentrer en France et ils sont prêts à répondre de leurs actes. Ils seront évidemment mis en examen et sans doute incarcérés. Ils le savent et ils comprennent que c'est normal", a déclaré Me William Bourdon.



Suite aux récentes défaites de l'État islamique en Syrie, le retour des familles djihadistes va très vite devenir une question cruciale. Pour l'instant, le Quai d'Orsay ne s'est pas prononcé pas sur ce dossier sensible. Le ministère des Affaires étrangères est prêt à rapatrier les mineurs passés par Daesh, mais aucune décision n'a été arrêtée pour les adultes. La ministre des Armées, Florence Parly, avait estimé que "c'était tant mieux" si des djihadistes français mouraient dans les combats à Raqqa. D'autres politiques ont réagi. Pour Laurent Wauquiez (LR),les djihadistes français doivent être systématiquement incarcérés. "Moi ce que je demande, c'est l'enfermement immédiat de tous les djihadistes qui sont revenus en France [...] Ce que je demande au gouvernement, c'est qu'on arrête de fermer les yeux. Il est temps de réagir", a-t-il déclaré.

À écouter également dans ce journal :

- Le procès des complices de Mohamed Merah touche à sa fin, après 4 semaines d'audience.

- Calvados : un marin est toujours porté disparu depuis dimanche 29 octobre, suite au naufrage d'un chalutier. Les deux autres hommes à bord du bateau ont été secourus au large de Port-en-Bessin-Huppain.



- Haute-Saone : les recherches ont repris pour tenter de retrouver la joggeuse, disparue samedi 28 octobre. Âgée de 29 ans, Alexia avait quitté son domicile vers 9h, pour aller courir. La gendarmerie a lancé un appel à témoin à la demande du procureur de la République.



- Accident d'Eckwersheim : les familles des victimes demandent la mise en examen de la SNCF. Selon les conclusions de l'enquête, l'entreprise aurait commis des erreurs, qui auraient abouti au déraillement de la rame d'essai du TGV, le 14 novembre 2015.



- Le gouvernement présente la réforme post-bac, ce lundi 30 octobre. Fini le tirage au sort, les universités se baseront désormais sur les dossiers scolaires des candidats. Les syndicats dénoncent une "petite sélection déguisée".



- Espagne : plusieurs centaines de milliers de personnes anti-indépendantistes ont manifesté dimanche 29 octobre dans les rues de Barcelone. Ils ont scandé "Puigdemont, en prison". La région est placée sous la tutelle du pouvoir central jusqu'aux élections régionales, qui auront lieu le 21 décembre prochain.



Football : le club de Gérone, fief des séparatistes, a battu le Real Madrid (2-1), club de cœur du Premier ministre espagnol. Une victoire symbolique dans le contexte de volonté indépendantiste.



Ligue 1 : Lyon et Marseille remontent à la 3e et 4e place du classement. L'OL a battu Metz (2-0) et Marseille s'est imposé à Lille (1-0).