Le journal de 7h30 : Terrain envahi à Lille, 10 personnes devant le juge

publié le 16/03/2018 à 08:58

Samedi 10 mars, des supporteurs ont envahi la pelouse à l'issue du match contre Montpellier (1-1) et ont tenté de s'en prendre aux joueurs lillois. Suite à ces incidents, 10 personnes ont été placées en garde à vue hier et devraient être déférées ce matin devant le Parquet de Lille.



9 hommes et 1 femme, âgés de 20 à 37 ans, poursuivis pour envahissement d'une enceinte sportive et incitation à la haine et la violence. Ces supporters issus de la section des ultras DVE nient avoir voulu s'en prendre physiquement aux joueurs. La plupart d'entre eux n'ont pas de casier judiciaire et sont intégrés.

La Ligue de football professionnel (LFP) avait déjà annoncé jeudi 15 mars que Lille allait jouer à huit clos à domicile. La Commission de discipline du 5 avril prochain devrait aussi annoncer d'éventuelles sanctions. Le club de Lille a dénoncé une sanction d'une extrême sévérité.

À écouter également dans ce journal

Politique : Marine Le Pen a appelé à voter pour le candidat Les Républicains (LR) à Mayotte. La décision est rare puisque jusqu'ici la patronne du Front National avait pour habitude de renvoyer dos à dos Les Républicains et les socialistes.



Politique : Olivier Faure ou Stéphane Le Foll prendra la tête du Parti Socialiste. D'après les premiers résultats de l'élection du premier secrétaire PS,Olivier Faure recueillerait près de 40% des votes. Le second tour aura lieu le 29 mars prochain.



Société : Édouard Philippe tentera aujourd'hui dans la Sarthe de justifier sa décision contestée de ramener à 80 km/h la vitesse maximale sur les routes secondaires. Le Premier ministre, accompagné de la ministre de la Santé Agnès Buzyn rencontrera notamment les forces de l'ordre, chargées des contrôles routiers, en préfecture de la Sarthe.



Sports : Lyon est éliminé de l'Europa League après sa défaite à domicile jeudi face au CSKA Moscou 3-2 en 8e de finale. Marseille s'est de son côté qualifié en dominant l'Athletic Bilbao 2-1 en Espagne.



Cinéma : Le réalisateur anglais Danny Boyle réaliser le 25ème film de la saga James Bond. Le metteur en scène de Trainspotting dirigera Daniel Craig qui portera le costume d'espion pour la dernière fois.