Le journal de 7h30 : Nordhal Lelandais a avoué le meurtre d'Arthur Noyer

publié le 30/03/2018 à 08:17

Nordhal Lelandais a avoué le meurtre d'Arthur Noyer jeudi 29 mars, mettant ainsi fin à la recherche de l'auteur de l'assassinat du jeune militaire. Un mois et demi après les aveux concernant le meurtre de la petite Maëlys, Nordhal Lelandais a donc effectué de nouveaux aveux aux enquêteurs. Cela faisait plus d'un an que les parents du caporal vivaient dans l'angoisse, exhortant même Nordhal Lelandais à avouer le crime s'il en était l'auteur.



Didier et Cécile Noyer n'ont pas eu la force de réagir aux aveux de Lelandais devant les juges de Chambéry, mais ils savent désormais qui est l'assassin de leur fils, une forme de soulagement après une année de souffrance.

"Nous avons vécu un enfer, votre silence y est pour beaucoup. Notre famille a besoin d'un procès", lançaient il y a encore quelques semaines les parents d'Arthur à Nordhal Lelandais.

