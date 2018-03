publié le 31/01/2018 à 08:05

Le procès de Jawad Bendaoud, qui ressemblait davantage à un mauvais "one man show" depuis le début des audiences, a changé de registre mardi 30 janvier, journée consacrée aux auditions des parties civiles. Les gloussements ont cédé leur place aux larmes des proches et des victimes elles-mêmes des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis.



Alors que la présidente du tribunal correctionnel de Paris vient de suspendre l'audience, Abdallah Saadi, qui a perdu ses deux sœurs dans les attaques, se dirige vers le banc des accusés et prend les mains de Jawad Bendaoud. Les deux hommes fondent en larmes. "Je sais que tu n'es pas responsable de leur mort, ce procès n'est pas un spectacle et un défilé de mode", lui dit Abdallah Saadi. "Je t'assure que je ne savais pas que c'était des terroristes", répond Jawad Bendaoud.

À écouter également dans ce journal

- Après les aveux de Jonathann Daval, l'avocat Jean-Marc Florand a indiqué que les parents d'Alexia étaient "dans un état de sidération totale. Abasourdis (...). Ils ont toujours eu la plus grande confiance dans leur gendre, avant l'assassinat de leur fille et depuis. Rien n'avait jusqu'à ce jour ébranlé cette confiance".

- Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, a réagi aux propos des avocats de Jonathann Daval, qui ont évoqué la personnalité écrasante d'Alexia : "Nous dire qu'elle avait une personnalité écrasante, et que c'est pour ça qu'il l'aurait assassinée, je trouve ça proprement scandaleux".



- Des éleveurs de porc ont investi des rayons de supermarchés à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor pour réclamer une meilleure rémunération. "Monsieur le président Macron, entendez notre détresse", ont-ils lancé.



- Donald Trump a prononcé mardi soir son discours sur l'état de l'Union. Le président américain a réaffirmé sa volonté de "construire un grand mur" à la frontière avec le Mexique "et embaucher plus de héros pour sécuriser notre communauté".



- Le PSG s'est qualifié mardi soir en finale de la Coupe de la Ligue grâce à sa victoire à Rennes (2-3). À noter l'expulsion de Kylian Mbappé, coupable d'un mauvais geste sur un joueur rennais. Monaco affronte Montpellier dans l'autre demi-finale.