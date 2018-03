publié le 27/10/2016 à 07:46

Trois jours après son enlèvement à Nice, Jacqueline Veyrac a été retrouvée et six suspects ont été interpellés. La patronne d'un hôtel de luxe sur la Croisette a été sauvée par un passant qui a découvert le véhicule utilitaire dans lequel elle était retenue, garé dans les collines niçoises.



D'après les enquêteurs, toute cette affaire pourrait être liée à la vente d'une partie de son immense patrimoine, qu'elle préparait en secret. Des personnes de son entourage s'estimant lésées par la dispersion de ces biens auraient voulu se venger en préparant ce rapt. Après avoir observé et photographié ses allers et venues, mais aussi ses rendez-vous, les ravisseurs sont passés à l'action. Ils prévoyaient d'emmener Jacqueline Veyrac dans une maison en Italie, mais pour des raisons encore inconnues, ils sont finalement revenus sur leurs pas. Parmi les personnes interpellées se trouve notamment un paparazzi, bien connu dans la région et surnommé Tintin, qui aurait participé aux reconnaissances.

À écouter également dans ce journal

- Jacqueline Sauvage repasse devant la justice aujourd'hui, pour plaider en faveur de sa libération.

- Calais : 5.600 réfugiés ont quitté la "Jungle" et la préfecture se félicite aujourd'hui d'avoir mené à bien l'opération de démantèlement : "Il n'y a plus de migrants dans le camp" assure la préfète. Pour la maire de Calais, ce n'est qu'à moitié vrai, puisqu'il reste 800 migrants dans les environs.



- Malgré la rencontre des syndicats avec François Hollande et les promesses de Bernard Cazeneuve, les policiers sont toujours dans la rue. Ils ont été plusieurs centaines à manifester dans la nuit du 26 au 27 octobre, dans les rues de Marseille, Lyon et du Mans.



- Quelques semaines après le décès de sa fondatrice, la maison Sonia Rykiel a annoncé un plan de restructuration avec la suppression d'un quart de ses effectifs.



- Manuel Valls se rend aujourd'hui en Gironde, un département qui veut tester le revenu universel.



- Deux mois après le terrible séisme qui a fait près de 300 morts en Italie, de nouvelles secousses ont frappé le pays avec des magnitudes de 5,5 puis 6,1. D'après les premiers bilans, la catastrophe aurait causé de nombreux éboulement et fait des dizaines de blessés.



- D'après le dernier rapport de WWF, plus de la moitié des vertébrés ont disparu de la surface de la Terre entre 1970 et 2012.



- L'OM s'est imposé 2-1 face à Clermont lors du 3e tour de Coupe de la Ligue.



- Black M s'explique enfin sur la polémique des commémorations de la bataille de Verdun dans son nouvel album avec un titre intitulé "Je suis chez moi". Au micro de RTL, il raconte à quel point cette polémique l'a blessé.