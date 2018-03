Le journal de 7h : de la prison ferme pour des casseurs à Nantes

publié le 30/04/2016 à 07:40

Les violences lors des manifestations contre la loi Travail organisées jeudi 28 avril ont eu de lourdes conséquences pour un étudiant rennais. Blessé à l'œil gauche par un jet de projectile, il en a depuis perdu l'usage. Au cours de ces échauffourées, 78 policiers ont été blessés en France et les forces de l'ordre ont procédé à 214 interpellations. Sept personnes comparaissaient vendredi 29 avril dans la soirée soir devant le tribunal de Nantes, ville également marquée par de nombreux affrontements. Cinq d'entre elles ont été condamnées à des peines de prison ferme.



Un jeune franco-algérien a écopé d’un mois de prison ferme pour avoir jeté des projectiles. Son avocat avait vainement tenté de plaider la bêtise, le jeune homme ayant simplement "imité" d’autres manifestants. Un prévenu de 46 ans, sans emploi, et des jeunes d’une vingtaine d’années ont aussi été condamnés à de la prison ferme.

- Sid Ahmed Ghlam a continué à téléphoner lors des six premiers mois de sa détention. Celui qui est soupçonné d'avoir planifié un attentat contre une église de Villejuif était à l'isolement à la prison de Fresnes. Les appels se seraient mystérieusement interrompus le jour même des attentats du 13 novembre à Paris.

- La brouille chez les Le Pen continue pour le 1er mai. Père et fille organisent deux rassemblements distincts et Marine Le Pen a expliqué que chaque cadre du Front national qui irait au défilé organisé par Jean-Marie Le Pen serait exclu.



- Nicolas Sarkozy réaffirme son choix du nucléaire. Dans une interview au JDD ce matin, le président des Républicains veut maintenir à 75% la part de l'atome dans la production d'électricité.



- Najat Vallaud-Belkacem confirme que les professeurs du premier degré vont être augmentés. Une prime annuelle de 800 euros.



- À partir du 1er mai, l'échange et le remboursement de billets de train deviennent payants. La SNCF facturera désormais 5 euros jusqu'à la veille du départ, 15 euros le jour même. Cela ne concernera pas les détenteurs de carte de réduction.



- À Air France KLM, un nouveau PDG sera proposé mardi au conseil d'administration de l'entreprise. Jean-Marc Janaillac, l'actuel président de Transdev est pressenti pour remplacer Alexandre de Jugnac.



- La résolution sur la rémunération du PDG de Renault, Carlos Ghosn, a été rejetée en assemblée générale.



- La Foire de Paris a ouvert ses portes jusqu'au 8 mai au Parc des expositions porte de Versailles.



- Le PSG s'est imposé devant Rennes 4 à 0.