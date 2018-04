Le journal de 6h30 : le témoignage d'un rescapé d'une avalanche

publié le 06/04/2018 à 07:15

Patrick Varichon est un rescapé et son histoire relève du miracle. Le 22 mars dernier, il été pris dans une avalanche sur les pentes du Pic du Midi (Hautes-Pyrénées), emporté sur près d'un demi kilomètre. Il a franchi 2 barres rocheuses et s'en est sorti grâce à son sac à dos équipé d'un airbag.



"Cela a duré une quinzaine de secondes", confie Patrick Varichon à RTL. Il saute deux barres rocheuses, "l'une de 15 mètres, l'autre de 4 mètres". Il est emporté sur 400 mètres : "La première chose à laquelle on pense, c'est respirer", se souvient-il. "On commence à bouger quelques membres et on se dit 'Je n'ai pas été touché'."

Ce pharmacien de Lourdes s'en sort avec une côte cassée. "Je pense que je suis un petit miraculé". Pour la petite histoire, l’un de ses amis présents avec lui est un descendant de Bernadette Soubirous.

À écouter également dans ce journal

Société : Après six heures de réunion, la première depuis le début de la grève, il n’y a eu aucune avancée. La CGT dénonce une mascarade. Le mouvement reprendra donc comme prévu demain soir à 20h dans les gares, alors que démarrent les vacances de printemps de la zone A.



Grèves : la grève reprend demain sur les rails. Elle sera doublée d'une autre grève dans les airs. Puisque les syndicats d'Air France ont annoncé une nouvelle grève. Les négociations salariales sont toujours dans l'impasse.



Politique : Les partis de gauche s'organisent. Jean Luc Mélenchon appelle à une grande manifestation anti-Macron, le 14 avril à Marseille.



Justice : la garde à vue de l'ancien secrétaire d'État, Jean-Vincent Placé, a été prolongée. Il a été arrêté la nuit dernière à la sortie d'un bar parisien. Il était ivre et aurait lancé aux videurs d'origine étrangère.