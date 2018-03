Le journal de 6h30 : le silence de Jacques Rançon face à une de ses victimes

publié le 16/03/2018 à 07:55

L'une des victimes de Jacques Rançon a fait une véritable crise de nerfs, jeudi 15 mars devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, après avoir déclaré sa "haine" envers le tueur de la gare de Perpignan qui l'avait agressée et laissée pour morte en 1998.



Le 9 mars 1998, elle avait dû son salut à une passante qui avait fait fuir l'agresseur. Pendant 50 minutes, la jeune femme a raconté son calvaire en sanglots, jusqu'à ne plus contenir ses larmes.

"J'espère que vous allez souffrir (en prison), je voudrais qu'on vous fasse souffrir, je vous souhaite que du malheur, je vous déteste, j'ai envie de vous faire du mal", a déclaré Sabrina H. qui s'exprimait vingt ans après son agression et s'était "toujours jurée" de le reconnaître.

Sabrina a été alors prise en charge par la sécurité civile et évacuée de la salle, tandis que le président de la cour suspendait l'audience.

