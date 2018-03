et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/01/2018 à 08:45

Intarissable, Jawad Bendaoud a multiplié les déclarations étonnantes lors du troisième jour de son procès, jeudi 25 janvier. Accusé d'avoir logé des terroristes du 13 novembre, l'homme a fait le "show" pendant plus de quatre heures. Il a enchaîné les histoires, interpellé les juges, blagué et n'a cessé de jurer "sur la tête de son fils". Sidérée, la salle ne sait plus s'il faut rire ou pleurer.



Jawad Bendaoud assure qu'il ne savait pas qu'il logeait des terroristes. "Je n'avais pas suivi les informations, je n’ai pas tilté. Vous savez, les deux hommes que j'ai vus pendant dix minutes, ils ne sont pas rentrés chez moi avec des kalachnikovs", a-t-il déclaré aux juges. Le jeune homme a également livré quelques détails glaçants de sa conversation avec le cerveau présumé des attentats Abdelhamid Abaaoud.

À écouter également dans ce journal :

- Prisons : la situation est toujours bloquée ce vendredi 26 janvier. Les surveillants réclament notamment un changement de statut pour une meilleure retraite.

- Ile-de-France : le pic de crue de la Seine est attendu ce weekend. 13 départements sont en vigilance inondations.



- Florian Philippot : l'ancien bras droit de Marine Le Pen affrontera un candidat du Front national lors de législatives partielles, dimanche 28 janvier.



- LVMH : l'empire du luxe a réalisé plus de 5 milliards d'euros de bénéfices nets.



- Donald Trump : le président américain est arrivé à Davos, où il prononcera un discours ce vendredi 26 janvier.



- Corée du Sud : un incendie a tué 41 personnes selon un bilan provisoire.



- Syrie : le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu dans le nord du pays pour appuyer les opérations des militaires turcs contre les Kurdes.



- Handball : la France affronte l'Espagne en finale de l'euro ce vendredi 26 janvier, à 18 heures.