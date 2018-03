publié le 29/03/2018 à 08:37

Marche blanche semée d'embûches pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Les deux dirigeants que le Crif ne voulait pas voir à l'hommage rendu à Mireille Knoll ont été chahutés avant d'être exfiltrés du cortège : "Ils ont pris leurs risques, voilà le résultat", a commenté le président de l'organisation juive. La soirée s'est poursuivie dans une synagogue du 4e arrondissement de Paris, dans une atmosphère beaucoup plus recueillie.



Sous les dorures de cette grande synagogue parisienne, ils étaient des centaines à prier pour Mireille Knoll, tuée vendredi 23 mars. Un acte dont le parquet retient le caractère antisémite. Les proches de la victime se sont rassemblés au pied de l’estrade et ont allumé des bougies. Son fils Daniel a rendu hommage à celle qu’il appelle "princesse d’Israël" : "Quel monstre peut faire ça à une personne âgée ? 85 ans, sans défense. Je suis triste, très triste de ça", a-t-il déclaré au micro de RTL.

Au milieu de la foule d’anonymes, Latifa Ibn Ziaten, la mère d’un soldat tué par le terroriste Mohamed Merah : "On est frères et sœurs, c’est un devoir de rendre hommage à cette dame. Je suis passée par là, je sais ce que c’est la souffrance." Pendant la cérémonie, le grand rabbin de France a aussi rendu hommage à Arnaud Beltrame, le colonel tué lors des attaques de l’Aude.

À écouter également dans ce journal

- Arnaud Beltrame sera inhumé aujourd'hui chez lui dans l'Aude, en même temps que les trois autres victimes des attaques terroristes de vendredi 23 mars, Jean Mazières, Christian Medvès et Hervé Sosna. Le premier ministre Édouard Philippe présidera une cérémonie républicaine à partir de 9h30 aux arènes de Trèbes.



- L’opposition réclame des propositions à Emmanuel Macron pour lutter contre le terrorisme. Laurent Wauquiez, le patron de LR, veut créer un "délit d'incitation à la haine de la République". Une proposition à laquelle a réagi Manuel Valls mercredi 28 mars sur RTL.



- Il n'y a finalement pas un mais deux repreneurs potentiels pour Doux. Les candidats avaient jusqu’au mercredi 28 mars au soir pour se faire connaître. Il n'y en avait qu'un jusqu'à présent. Contre toute attente, un autre géant français de la volaille vient de se positionner.



- À quelques jours du bras de fer contre la réforme de la SNCF, la CGT Énergie entre dans la danse. Le syndicat appelle les salariés du secteur à débrayer en même temps que les cheminots.



- Affaire de Tarnac : le procès des huit prévenus poursuivis pour association de malfaiteurs et dégradation d'une ligne SNCF se termine. Le procureur a requis des peines très modestes.