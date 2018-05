publié le 14/05/2018 à 07:21

La ville de Strasbourg s'invite dans l'enquête sur l'attaque au couteau perpétrée samedi 12 mai à Paris. Les enquêteurs s'efforcent ce lundi de mettre au jour les éventuelles complicités dont a pu bénéficier Khamzat Azimov, le jeune homme de 20 ans d'origine tchétchène qui a semé la terreur et tué un homme samedi soir en plein cœur de la capitale.





Dimanche 13 mai, un de ses amis, âgé de 20 ans également, a été interpellé et placé en garde à vue à Strasbourg, ville où la famille Azimov a vécu plusieurs années avant d'arriver à Paris, selon une source judiciaire. Une perquisition a été effectuée dans l'après-midi au domicile de ce proche et un ordinateur a été saisi. Khamzat Azimov et lui ont été décrit par leurs anciens camarades de classe comme "tout le temps ensemble au lycée et en dehors", musulmans tous les deux, aimant "les jeux vidéos, le sport".

Contrairement à Khamzat Azimov, son ami "avait un comportement particulier. Il était en contact avec la Syrie, il voulait partir. Mais après le bac, il était sorti de tout ça, il voulait faire sa vie", a raconté un ancien camarade de lycée des jeunes gens.