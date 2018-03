publié le 26/10/2016 à 22:44

Un arbitre âgé de 19 ans a été violemment agressé par un footballeur. Le 16 octobre dernier, il officie sur une rencontre entre deux équipes de jeunes, Bobigny contre les Gobelins à Paris. Sur le terrain, il rappelle à l'ordre l'un des membres de l'équipe parisienne après des insultes. Deux jours plus tard, ce dernier agresse l'arbitre, en allant le trouver sur son lieu de travail. L'arbitre a le nez cassé et se voit prescrire 18 jours d'ITT, pour un acte prémédité. En effet, l'agression a eu lieu deux jours après le match, le temps pour l'agresseur de se munir de gants de combat et de se renseigner sur le lieu de travail de sa victime sur Facebook et de finir par lui tendre un guet-apens, aidé par un ami commun.



Karim l'arbitre encaisse un coup de tête au visage et tombe au sol, avant d'être roué de coups et perdre connaissance. La victime ne souhaite pas s'exprimer sur l'affaire, par peur de représailles. Car même sur son lit d'hôpital, il a reçu des dizaines de coups de fil le menaçant s'il portait plainte. Une violence inédite pour Renaud Hocq, le patron des arbitres du Val-de-Marne. "Si on se met à la place des parents, est-ce qu'on a envie de renvoyer son gamin sur un terrain. Qui a envie de devenir arbitre maintenant ? Il faut être maso", lance-t-il. "Il faut pouvoir se dire qu'un jour, parce qu'on rend la justice sportive sur un terrain, on risque d'y perdre la vie.

Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard parce qu'un jour on ira aux obsèques d'un arbitre qui aura perdu la vie sur un terrain", annonce Renaud Hocq qui a poussé Karim a porté plainte dès le lendemain de l'agression. Il demande également à la Fédération française de football de mettre en place une radiation à vie pour tout joueur qui agresse un arbitre



À écouter également dans ce journal

- L'Élysée déroule le tapis rouge aux policiers. Pour éteindre leur grogne, il promet une enveloppe de 250 millions d'euros et des mesures législatives pour mieux renforcer le statut des forces de l'ordre. Un calendrier de mesures à préciser avant fin novembre.



- Manuel Valls a affirmé mercredi sur France Inter que la parole de Ségolène Royal, qui continue d'exprimer son opposition à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, avait affaibli "l'autorité de l'État".



- Avant de recevoir les policiers, François Hollande était au musée du Louvre pour une cérémonie d'hommage à François Mitterrand qui aurait eu 100 ans aujourd'hui.



- Jacqueline Veyrac a été retrouvée vivante après 48 heures de séquestration près de Nice. La riche femme d'affaires de 76 ans a été découverte dans une voiture par un passant.



- Plus aucun migrant ne dort officiellement ce soir dans la Jungle de Calais. Au soir du 3e jour du démantèlement, 5.596 personnes ont été évacuées.



- Depuis le début de l'année, 3.800 migrants sont morts en Méditerranée en tentant la traversée, selon le décompte de l'ONU.



- La Poste, mise en cause après plusieurs cas médiatisés de souffrance au travail dont des suicides, a accepté de suspendre provisoirement ses projets de réorganisation des métiers du courrier, lors d'une première réunion de négociations mercredi sur le métier de facteur.



- Airbus Helicopters a annoncé un plan de 582 départs volontaires répartis sur ses deux sites de Marignane et Paris en 2017 et 2018 afin de faire face au ralentissement de son activité.