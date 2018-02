publié le 25/02/2018 à 19:29

C'est un drame terrible en pleines vacances scolaires et qui endeuille une famille originaire de Saint-Étienne. Deux frères de 10 et 12 ans sont tombés d'une falaise à Avoriaz (Haute-Savoie) samedi 24 février. Le cadet, miraculeusement, s'en sort avec quelques blessures mais l'aîné est décédé. Leur père les avait laissés un peu plus tôt pour attendre leur petite sœur.



Cet accident dramatique est arrivé alors que la famille terminait ses vacances à la montagne. A priori, le père skiait avec les deux garçons et leur petite sœur de six ans. Comme elle ralentissait le groupe, il aurait autorisé les deux plus grands à skier un peu plus librement pour cette dernière journée de vacances. Il leur aurait confié un téléphone portable pour qu'ils puissent appeler en cas de problème, mais en milieu d'après-midi les garçons se sont éloignés de plus en plus de la station. Ils ont alors tenté de revenir mais se sont perdus et ont pris de mauvaises décisions avant de se retrouver en plein milieu d'une foret.

"Ils ont décidé de quitter leurs skis et de rentrer dans une forêt particulièrement hostile avec un dénivelé particulièrement fort. Malheureusement, ces 200 mètres de sapin denses débouchent sur une falaise et les deux enfants ont chuté à ce moment-là. La falaise, on ne la voit pas, les arbres vont jusqu'au bout. Et là, probablement, le premier enfant a chuté et le deuxième a voulu lui venir en aide, ce qui a valu une deuxième chute", explique Michaël Ruysschaert, directeur de l'office de tourisme d'Avoriaz.

Les deux enfants ont fait une chute de 150 mètres. Le cadet est un miraculé, il se trouve dans un hôpital lyonnais, où il a été placé en observation.

À écouter également dans ce journal :

- Un sans-abri de 35 ans a été retrouvé sans vie à Valence, sans doute victime du froid. Les sans-abri sont en première ligne du froid intense qui touche la France.



- Gérard Collomb a révélé que deux projets d'attentat avaient été déjoué en France depuis le début de l'année.



- Stéphane Travert était l'invité du Grand Jury. Il a évoqué le sort réservé au glyphosate, autorisé pour encore 5 ans par l'Union européenne. La France veut aller plus vite et l'interdire d'ici trois ans.



- Marine Le Pen qualifie de "honteux" les tweets racistes contre la jeune fille choisie pour incarner Jeanne d'Arc.



- Les vélos Gobee.bike quittent l'Hexagone. En quatre mois, plus d'un millier de deux roues ont été volés ou privatisés. 3.400 ont été endommagés.



- La trêve en Syrie n'est pas respectée, le régime syrien a continué de bombarder la Ghouta orientale ce dimanche 25 février.



- Un jeune chanteur sud-coréen de 11 ans aura été un des temps forts de la cérémonie de clôture des JO de PyeongChang.



- Il n'y aura pas de supporters marseillais au Parc des Princes ce dimanche 25 février.