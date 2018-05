et AFP

publié le 04/05/2018 à 18:43

Thomas Langmann sera jugé en août prochain pour harcèlement sur conjoint. Le producteur de The Artist a été placé sous contrôle judiciaire après deux jours de garde à vue. Sa femme a porté plainte contre lui pour des appels téléphoniques malveillants. Ils sont en pleine procédure de divorce.



Le procureur lui a notifié sa convocation sur procès-verbal (CPPV) pour une audience prévue le 28 août, a précisé une source proche du dossier. Dans l'attente du jugement, Thomas Langmann est soumis à un contrôle judiciaire qui lui interdit d'entrer en contact avec sa femme, mais pas avec ses enfants. "C'est l'effet d'une procédure de divorce conflictuelle, dans laquelle, malheureusement, il y a une volonté d'instrumentalisation de la justice", a réagi son avocate, Me Caroline Toby.

Selon son conseil, les faits de harcèlement visés par le parquet sont constitués de nombreux SMS et e-mails envoyés par Thomas Langmann à sa femme. Le producteur et réalisateur avait été placé en garde à vue mercredi 2 mai après-midi au commissariat des 5e et 6e arrondissements, où il avait été convoqué dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris à la suite d'une plainte de sa femme.

