publié le 12/04/2018 à 18:48

10 ans d'enquête pour rien. Le procès du groupe de Tarnac s'est achevé jeudi 12 avril par une relaxe générale pour des prévenus qui devaient être jugés au départ pour terrorisme. Absence de preuves, un groupe présenté comme "une fiction" : le tribunal correctionnel a tiré le bilan juridique des errances d'une enquête sur le sabotage en 2008 de lignes SNCF. Les principaux prévenus, Julien Coupat et son ex-compagne Yildune Lévy, ont notamment été relaxés pour le sabotage et association de malfaiteurs.



Initialement poursuivis pour terrorisme avant d'être jugés pour des délits de droit commun, ils n'ont au final été reconnus coupables que d'avoir refusé un prélèvement biologique lors de leur première garde à vue mais ont été dispensés de peine. "L'audience a permis de comprendre que 'le groupe de Tarnac' était une fiction et qu'il avait été regroupé sous cette dénomination des personnes qui ne se connaissaient pas entre elles", a notamment expliqué la présidente Corinne Goetzmann avant de prononcer la relaxe du duo.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron a assuré jeudi 12 avril sur TF1 qu'il entendait "les inquiétudes", notamment des seniors et des ruraux, tout en affichant sa volonté de poursuivre "avec la même force" les réformes malgré les contestations. "Oui, on doit aller jusqu'au bout", a ainsi déclaré le président de la République en parlant publiquement pour la première fois de la réforme de la SNCF qui a déclenché une longue grève des cheminots.

- Attentat à Trèbes : dans l'émotion et sous les applaudissements, le Super U de Trèbes, théâtre d'une prise d'otages meurtrière le 23 mars, a rouvert ses portes jeudi 12 avril dans la matinée, en présence d'une foule de clients venus dire leur solidarité aux employés traumatisés par l'attentat islamiste.



- Héritage de Johnny Hallyday : le tribunal de Nanterre rendra sa décision vendredi 13 avril, à la demande des aînés du chanteur, dans l'attente d'un règlement sur le fond de sa succession.



- Notre-Dame-des-Landes : les forces de l'ordre sécurisaient toujours jeudi les alentours de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), et malgré l'annonce de la fin des opérations d'expulsion par Emmanuel Macron, la tension demeure avec dix gendarmes blessés dans une embuscade.



- Mort de Jacques Higelin : les obsèques du chanteur et poète, décédé vendredi 6 avril à 77 ans, se sont déroulées jeudi 12 avril dans l'après-midi au cimetière du Père Lachaise à Paris.

La rédaction vous recommande