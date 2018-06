publié le 18/06/2018 à 18:56

Le trafic a été interrompu pendant trois quart d'heures ce lundi 18 juin mais c'était exceptionnellement pour une bonne cause. Un petit garçon est né à la station Auber près de l'Opéra, dans la rame du RER. Il est 11h40 ce lundi matin lorsqu'une femme est prise de fortes contractions à l'avant du train. En l'entendant gémir, le conducteur se retourne et arrête net le train en station.



Il prend le téléphone de la station et prévient la responsable du RER A : "Je décroche et on me dit 'Maria viens vite, il y a un bébé qui est en train de naître dans le train !'", explique cette dernière au micro de RTL. Elle sort du bureau, se met à courir pour rejoindre le quai. Pendant ce temps là, le train est vidé de ses passagers dans le calme. La future maman est allongée sur le sol et c'est une dame qui partait en voyage qui est restée dans la rame pour jouer la sage-femme de fortune. C'est elle qui sort le bébé alors que les pompiers arrivent. La mère "était très sereine, avec son bébé dans les bras. Les agents avaient mis des petites couvertures de survie pour préserver un peu son intimité", précise la responsable du RER A.

La maman et son petit garçon sont en bonne santé et ont été emmenés rapidement à l'hôpital Necker. Le petit veinard qui s'est vu offrir par la RATP la gratuité dans les transports parisiens jusqu'à ses 25 ans.

À écouter également dans ce journal :

Politique : Laurent Wauquiez a fait explosé l'unité de façade des Républicains. Virigine Calmels est l'adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux et le maire est assez fier. "Elle a défendu ses convictions et elle a dit ce qui lui paraissait acceptable et ce qui ne lui paraissait pas acceptable", a-t-il expliqué au micro de RTL.



Société : un adolescent a interpellé le président en lui demandant "Ca va Manu ?" et a eu droit à un recadrage un peu sec. "Tu es dans une cérémonie officielle, tu m'appelles 'Monsieur'. Tu peux faire l'imbécile mais aujourd'hui c'est la Marseillaise ou le chant des partisans, donc tu m'appelles 'Monsieur' ou 'Monsieur le président de la République'. Le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi même et à ce moment-là tu donneras des leçons aux autres", lui a répondu Emmanuel Macron.



Grève : la grève à la SNCF est au plus bas avec moins de 11% de grévistes ce lundi 18 juin. La réforme ferroviaire a été adoptée au la semaine dernière, le front syndical se fissure et la réunion intersyndicale prévue aujourd'hui a finalement été repoussée à demain 18 heures.