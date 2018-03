publié le 14/03/2018 à 20:35

Plus que jamais, les familles des victimes mettent en cause la conductrice du car de Millas. La collision entre le bus et un TER sur un passage à niveau le 14 décembre dernier avait tué six collégiens. La conductrice du car a toujours affirmé que les barrières étaient levées lorsqu'elle s'est engagée. C'est précisément sur ce point que les témoignages sont contradictoires.



L'une des familles de victimes rencontrera jeudi 15 mars un juge d'instruction. Selon elle, la conductrice prenait des somnifères depuis des années : des anxiolytiques et depuis 2009 du Zopiclone, un somnifère aux effets secondaires - somnolence, vertiges, absences - connus et incompatibles avec la conduite d'un véhicule.

"J'ai de la colère. Elle est coupable d'avoir tué nos enfants", accuse Stéphanie, la maman de la petite Ophélia, qui aurait fêté ses 14 ans le mois prochain. "Ce n'est pas la seule fautive : son médecin, c'est lui qui lui donnait ses ordonnances et il savait très bien qu'elle conduisait des enfants ; la médecine du travail était au courant ; son employeur aussi", ajoute-t-elle.

La barrière était bien fermée





Les deux juges d'instruction ont à nouveau entendu les témoins. Selon Stéphanie, ces témoignages convergent. "Il y avait une gamine derrière elle, et deux personnes d'une compagnie de l'autre côté, qui ont bien confirmé les dires : la barrière était bien fermée", affirme-t-elle.



Trois mois après le drame, et même si selon Stéphanie la lumière se fait sur cette affaire, la douleur reste profondément encrée. "Ca ne va pas du tout. Les deux premiers mois, on est pris par les papiers, l'administration, toute la paperasse qu'il y a à faire. Et maintenant qu'il n'y a plus rien à faire, c'est maintenant que tout redescend que tu t'aperçois que ta fille n'est plus présente", confie Stéphanie, qui "craque tous les jours".

