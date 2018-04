Le journal de 18h : mariés depuis 73 ans, un couple décide de mourir ensemble

publié le 04/04/2018 à 19:12

L'épilogue parfait d'une parfaite histoire d'amour. Tout commence en 1944. Lui s'était engagé dans la marine, et elle, dans l'aviation. Tous les deux avaient chacun de leur côté des amourettes, mais la mère de George avait absolument tenu à organiser un rendez-vous entre son fils et la belle Shirley. Et elle ne s'était pas trompée. Six jours plus tard, ils étaient fiancés. Depuis, 73 ans et quatre enfants plus tard, ils ne se sont jamais séparés.



Quand Shirley a commencé à souffrir affreusement de polyarthrite rhumatoïde, et qu'une loi est passée au Canada, autorisant l'aide médicale à mourir, elle a commencé à évoquer sa fin de vie. Et pas question que l'un parte sans l'autre. Par chance, racontait Shirley en riant, George s'est alors mis à décliner rapidement. Du coup, ils ont demandé à mourir ensemble.

Après avis médical, ils ont pu organiser leur départ. Leurs enfants et petits enfants sont rentrés du monde entier pour participer à un dernier dîner familial. La veille, ils sont allés tous les deux dans leur restaurant préféré. Et le soir venu, ils ont trinqué au champagne en mangeant un peu de homard et de saumon, avant de s'allonger ensemble dans leur lit. C'est là, en se tenant par la main, qu'ils ont reçu chacun une injection létale.

Leurs enfants qui les entouraient à ce moment-là l'assurent, ils ont rendu leur dernier souffle, au même moment.

