publié le 26/10/2017 à 18:36

Les gendarmes et leurs familles ont été pris pour cible dans l'Isère. Quatre véhicules particuliers ont été brûlés dans la nuit du 25 au 25 octobre, à Meylan. L'incendie s'est déclaré vers 3h30, au milieu de la nuit, alors que les voitures étaient garées devant les logements de fonction. Le procureur de la République, Jean-Yves Coquillat, qui critiquaient cette semaine les gendarmes dans l'affaire Maëlys était cet après-midi à leurs côtés.



Pour lui, on a frôlé le drame et il a mis en garde contre une escalade "inquiétante" si la piste de la mouvance d'extrême-gauche se confirmait. "Au-delà de la gendarmerie, ce sont des familles qui ont été attaquées dans leur domicile au creux de la nuit", s'est indigné le magistrat.

Notant "une unité de temps et de lieu assez troublante" avec l'incendie qui a ravagé la caserne du groupement de gendarmerie de Grenoble, le 21 septembre, Jean-Yves Coquillat n'a pas pour autant confirmé la piste "anarcho-libertaire", en l'absence de toute revendication.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron est arrivé en Guyane pour une visite présidentielle de deux jours, six mois après un mouvement social qui avait paralysé ce territoire français d'Amérique du Sud.



- En Catalogne, le président Carles Puigdemont a annoncé qu'il attendrait les sanctions du gouvernement espagnol pour réagir et qu'il ne convoquait pas d'élections régionales, faute de garanties.



- Le pape François a dialogué aujourd'hui avec les astronautes de l'ISS. Une discussion en direct entre le Vatican et la Station spatiale internationale. L'occasion pour le Pape d'interroger les astronautes sur la place de l'Homme dans l'Univers.



- Des milliers de documents sur l'assassinat, en 1963, de John Fitzgerald Kennedy sont aujourd'hui déclassifiés, aux États-Unis. Depuis plus de 50 ans, ils étaient sous scellés. Donald Trump, a décidé d'autoriser la publication de ces archives, de quoi relancer les théories du complot autour de cet assassinat.



- Début de fronde au LOSC. Les joueurs dénoncent les méthodes de leur entraîneur Marcelo Bielsa. Adulé à son arrivée, le coach est désormais décrié par tous, car depuis, le club lillois enchaîne les mauvais résultats. Le LOSC a ravalé ses ambitions européennes et pointe à une très décevante 19e place en Ligue 1.