Le journal de 18h : le Var et les Bouches-du-Rhône font face aux incendies

publié le 26/07/2017 à 18:44

Dans le Var, l'incendie près de Bormes-les-Mimosas est toujours hors de contrôle et a déjà ravagé 1.300 hectares. Les milliers d'évacués n'ont toujours pas retrouvé leurs maisons, leurs campings, leurs locations. Les flammes sont toujours hatisées par le vent et continuent de progresser. Le premier ministre, Édouard Philippe, se rendra sur place dans la soirée.



"Il y a plusieurs feux d'importance dans le Var", précise Jean-Luc Videlaine, le préfet du Var. Celui de Bormes-les-Mimosas continue de progresser. Environ 550 pompiers et une centaine de véhicules tentent de protéger les habitations menacées par les flammes. "Trois Canadair sont actifs sur cette zone", indique le Préfet, qui précise que l'incendie de Bormes "reste le principal souci dans ce département du Var".

Toutefois, Jean-Luc Videlaine explique qu'une reprise de feu a lieu à La Croix-Valmer et qu'un incendie est toujours en cours à Artigues. "Ces trois chantier sont tous traités avec présence des moyens aériens, bombardiers d'eau".

Par ailleurs, un autre départ de feu a eu lieu ce soir, à Carro dans les Bouches-du-Rhône, près de Marseille. 400 personnes ont été évacuées.

À écouter également dans ce journal

- Bataille navale autour de l'avenir des chantiers STX de Saint-Nazaire. Initialement, l'Italien Fincantieri devait racheter le site, à hauteur de 66% des parts. Mais le ton monte. Ce matin, Bercy a prévenu que la donne a changé. La France veut un partage à 50-50 et s'il n'y a pas d'accord, Paris nationalisera les chantiers. Une annonce qui met Rome en colère.



- Les salariés de TIM près de Dunkerque peuvent partir en vacances l'esprit tranquille. La justice a désigné ce matin le repreneur de l'usine de cabines de chantier. Le bulgare Fil Filipov avait déposé une offre à la dernière minute hier soir. Sur les 470 postes actuels, 470 sont sauvés.



- Un an après l'assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, des centaines de personnes ont assisté à l'hommage national rendu au prête tué par deux jihadistes alors qu'il célébrait une messe devant plusieurs fidèles.



- Ambiance tendue à l'Assemblée nationale. Alors que Gérald Darmanin officialisait la baisse des aides au logement de 5 euros par mois, Alexis Corbière (FI) a tenu à lui rappeler ce que l'on pouvait acheter avec 5 euros et a disposé quelques denrées à son siège.



- Le mur anti-migrants a été détruit près de Tarbes. Les opposants à un centre d'accueil l'avaient érigé devant le bâtiment en question avant hier. Finalement, sous pression, ces riverains ont cassé eux même l'édifice aujourd'hui, après avoir été rassurés par les autorités sur les conditions d'hébergement et de scolarisation des réfugiés.



- Le CSA vient d'infliger une amende de 3 millions d'euros à C8. En cause : le canular homophobe diffusé mi-mai dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste.



- L'AS Monaco vient de démentir tout accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Il y a quelques jours, la presse espagnole affirmait qu'un contrat de 180 millions d'euros avait été trouvé entre les deux clubs.



- Nice reçoit l'Ajax ce soir en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.



- Les Françaises doivent l'emporter face aux Suisses pour accéder à coup sûr aux quarts de finale de l'Euro féminin de football.