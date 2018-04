publié le 28/04/2018 à 19:51

C'est une histoire qui a ému toute la Grande-Bretagne et bien au-delà. Alfie Evans, qui souffrait d'une grave maladie neurodégénérative, est décédé ce samedi 28 avril. Il n'avait pas encore deux ans et était dans un état semi-végétatif.



Les médecins de l'hôpital de Liverpool, impuissants, avaient décidé d'arrêter les soins, contre l'avis des parents, parents qui ont donc saisi la justice et entamé un long bras de fer. L'Italie et le Pape François s'étaient dits prêts à accueillir l'enfant pour continuer à le soigner. Mais le petit Alfie est décédé dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 avril. Le Pape s'est dit "profondément touché" par sa mort, sur Twitter.

La justice britannique avait rejeté mercredi 25 avril un dernier recours de Kate James et Tom Evans qui, forts du soutien du pape et du gouvernement italien, demandaient de pouvoir poursuivre le traitement de leur enfant en Italie où des hôpitaux avait proposé de l'accueillir.

Je suis profondément touché par la mort du petit Alfie. Je prie aujourd’hui particulièrement pour ses parents tandis que Dieu notre Père l’accueille d’une tendre accolade. — Pape François (@Pontifex_fr) 28 avril 2018

À écouter également dans ce journal :

Grève SNCF : Le groupe a dévoilé les prévisions de trafic pour la journée du 29 avril, deuxième jour du sixième épisode de la grève en pointillé. La moitié des TGV et un tiers des Intercités circuleront dimanche 29 avril. La SNCF prévoit trois Transiliens sur cinq et deux TER sur cinq, pour ce dimanche qui coïncide avec les retours de vacances de la zone C. Trois trains internationaux sur quatre circuleront.





Société : La Maire de Calais envisage de porter plainte contre le journal le Parisien. Natacha Bouchart a piqué une colère en découvrant le titre d'hier sur les migrants. "Paris, le nouveau Calais", elle ne veut pas que le nom de sa ville devienne un terme générique pour les campements sauvages.



Football : Lyon, qui l'a emporté contre Nantes 2-0 ce samedi 28 avril poursuit son duel verbal avec Marseille. Et cela pourrait bien se terminer devant un tribunal. L'Olympique Lyonnais a publié un communiqué qualifiant "d'excessifs et de diffamatoires" les propos du Président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud.