publié le 23/03/2018 à 20:21

Un homme a été abattu par le GIGN après plusieurs attaques et une prise d'otages dans un supermarché à Trèbes (Aude) ce vendredi 23 mars. Au moins trois personnes sont décédées, et seize blessées.



Daesh a revendiqué l'attaque commise par un homme seul. Après avoir tué le passager d'une voiture et blessé le conducteur, l'auteur présumé a fait irruption un peu après 11 heures du matin, dans le supermarché de Trèbes. Il a tué un employé et un client. Les autres otages ont réussi à prendre la fuite.

Emmanuel Macron était à Bruxelles pendant ces événements. Mais ce soir, il est de retour à Paris où se tient une réunion de crise. Le chef de l'État a retrouvé le premier ministre Édouard Philippe au ministère de l'Intérieur pour faire le point sur ces attaques. Ils se sont entretenus par visioconférence avec le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui est sur place.



À écouter également dans ce journal :

Terrorisme : Un gendarme est à l'origine du dénouement de ces attaques meurtrières. Un homme dont Gérard Collomb a salué l'héroïsme. De fait, il s'est retrouvé seul, face à face, avec un terroriste. Et il s'est porté volontaire pour libérer une otage. Le gendarme est grièvement blessé et toujours entre la vie et la mort.



Santé : C'est ce que montre un sondage publié à l'occasion du Sidaction qui débute aujourd'hui et qui va durer tout le week-end... Ainsi, un jeune sur cinq pense que le virus peut se transmettre par un baiser, c'est 6 points de plus qu'en 2015. Ils sont à peu près autant à imaginer que la pilule du lendemain peut empêcher la transmission du virus, 9 points de plus qu'il y a trois ans.



Football : L'Équipe de France reçoit la Colombie de Falcao dans un Stade de France archi-comble. C'est l'avant-dernier match avant que Didier Deschamps dévoile sa liste pour la Coupe du Monde le 15 mai.